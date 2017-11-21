Боевиков в Сирии уничтожат до конца года, заявил российский генерал

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Контртеррористическая операция в Сирии идет впечатляющими темпами, боевики будут уничтожены до конца этого года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы видим темпы контртеррористической операции в Сирии, которые позволяют прогнозировать уничтожение боевиков до конца 2017 года", — сказал он.

По словам генерал-полковника, еще недавно Россия официально заявляла о 95% освобождённой территории Сирии, но уже сегодня на встрече с главой Сирии Башаром Асадом президент Владимир Путин сообщил о 98%.

"Динамика впечатляющая", — констатировал Бондарев.

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