Появилось фото картины, которую Асад подарил Путину

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Twitter-аккаунте кремлевского пула РИА Новости появилось фото картины, которую президент Сирии Башар Асад подарил Владимиру Путину.

Асад подарил Путину картину сирийского художника, который после жизни в иммиграции, вернулся на Родину pic.twitter.com/1IOjdAUvbC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 21, 2017

​Асад встретился с Путиным в Сочи, где они побеседовали "с глазу на глаз". Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президенты общались около четырех часов и обсудили ряд вопросов, в том числе возможные варианты политического урегулирования в Сирии.

Песков также сообщил, что Асад подарил Путину картину, но не стал вдаваться в подробности.