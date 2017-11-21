Путин и Асад дольше всего общались "с глазу на глаз", сообщил Песков

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Визит президента Сирии Башара Асада в Сочи согласовывался в обычном режиме, дольше всего лидеры РФ и Сирии беседовали "с глазу на глаз", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В обычном порядке", — сказал Песков журналистам на вопрос о том, сколько шло согласование визита Асада в РФ.

По словам Пескова, переговоры продолжались около четырех часов. "Под три часа они сидели в узком составе, потом больше всего сидели один на один, ну, где-то почти четыре часа получилось, потом еще отдельно они кратко пообщались с военачальниками", — сказал Песков.

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