Песков: только сирийский народ может определить роль Асада в будущем страны

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ни Москва, никакая другая страна не могут видеть роль президента Сирии Башара Асада в будущем страны, все решает только сирийский народ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин в понедельник в Сочи встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР.

Отвечая на вопрос о том, какую роль видит Россия для Асада в будущем Сирии, Песков сказал: "Роль Асада может видеть только сирийский народ, роль не может видеть ни Россия, ни какая другая страна".

На уточняющий вопрос о том, было ли понятно, какую роль сам Асад видит для себя, Песков отметил: "это я не могу вам сказать".

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