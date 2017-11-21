МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Визит президента Сирии Башара Асада в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным показал, что официальный Дамаск готов к переходу к политическим процессам и работать со всеми, кто выступает за урегулирование ситуации, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.
Сирийский лидер заявил, что рассчитывает на поддержку РФ в обеспечении невмешательства внешних игроков в политический процесс. Главы двух стран также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.
Готовность Дамаска
Как заявил РИА Новости Юрий Зинин, в настоящий момент в Сирии наступает непростая стадия политического урегулирования, которая будет требовать больше действий не военных, а решительных политических усилий.
По мнению эксперта, надо находить общие моменты, чтобы все стороны сирийского урегулирования встречались на переговорном процессе с целью выработки будущего страны с учетом реалий, которые изменились после восстановления Дамаском контроля над территорией. "Теперь реальная другая ситуация. Надо из этой реальной ситуации исходить. Надо начинать уже политический процесс в новых условиях с учетом того, что есть. Поэтому и президент Сирии сказал, что они готовы идти на политический диалог", — добавил Зинин.
Юрий Зинин отметил, что Россия сумела сохранить контакты как с официальным Дамаском, так и продолжить контакты с различными оппозиционными силами, в отличие от большинства других стран.
Необходимость добиться целей
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал РИА Новости, что заявления, прозвучавшие на встрече президентов РФ и Сирии, говорят о том, что борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в САР завершится до конца этого года; в течение этого времени российские ВКС покинут страну.
"Мне кажется, что касается полного вывода ВКС РФ, было бы хорошо до конца года довести цели операции, чтобы никогда исламисты не подняли головы", — сказал собеседник агентства. При этом Зинин отметил, что важно обеспечить гарантии невторжения внешних игроков в Сирию при выводе российских ВКС. Еще одной проблемой он назвал то, что террористы научились мимикрировать и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.
Ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ отметил, что спонсоры оппозиции видят, что те, на кого они делали ставки, уходят с поля боя и не в состоянии добиваться поставленных задач.
Важным, по мнению эксперта, является и то, что сирийские военные ранее смогли выйти к границам страны. "Сирия не могла свои границы защищать, отсюда был бесконтрольный поток всего чего угодно: оружия, помощи (террористам). Сейчас удалось ситуацию изменить, возвращения обратно не будет", — сказал он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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