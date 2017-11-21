МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Визит президента Сирии Башара Асада в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным показал, что официальный Дамаск готов к переходу к политическим процессам и работать со всеми, кто выступает за урегулирование ситуации, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

Президент РФ Владимир Путин, руководство Минобороны и Генштаба ВС РФ в понедельник встретились в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. По словам российского президента, теперь в Сирии главное — перейти к политическим процессам, и Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования.

Сирийский лидер заявил, что рассчитывает на поддержку РФ в обеспечении невмешательства внешних игроков в политический процесс. Главы двух стран также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

Готовность Дамаска

Как заявил РИА Новости Юрий Зинин, в настоящий момент в Сирии наступает непростая стадия политического урегулирования, которая будет требовать больше действий не военных, а решительных политических усилий.

"Тут тоже будет борьба идти. Там будут те стороны, которые были "выброшены", они не откажутся от своих целей. Но борьба, может быть, будет не такая ожесточенная, не на военном поле, не в схватке будет, а на поле политического урегулирования. Поэтому этот визит еще раз показал, что сирийцы с президентом (Башаром Асадом) готовы идти на политическое урегулирование", — сказал он, добавив, что "недруги" Сирии при этом всегда заявляли, что Дамаск не намерен на это идти.

По мнению эксперта, надо находить общие моменты, чтобы все стороны сирийского урегулирования встречались на переговорном процессе с целью выработки будущего страны с учетом реалий, которые изменились после восстановления Дамаском контроля над территорией. "Теперь реальная другая ситуация. Надо из этой реальной ситуации исходить. Надо начинать уже политический процесс в новых условиях с учетом того, что есть. Поэтому и президент Сирии сказал, что они готовы идти на политический диалог", — добавил Зинин.

Юрий Зинин отметил, что Россия сумела сохранить контакты как с официальным Дамаском, так и продолжить контакты с различными оппозиционными силами, в отличие от большинства других стран.

Необходимость добиться целей

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал РИА Новости, что заявления, прозвучавшие на встрече президентов РФ и Сирии, говорят о том, что борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в САР завершится до конца этого года; в течение этого времени российские ВКС покинут страну.

Комментируя заявление Клинцевича, эксперт отметил необходимость добиться тех целей, которые ставили перед собой ВКС РФ.

"Мне кажется, что касается полного вывода ВКС РФ, было бы хорошо до конца года довести цели операции, чтобы никогда исламисты не подняли головы", — сказал собеседник агентства. При этом Зинин отметил, что важно обеспечить гарантии невторжения внешних игроков в Сирию при выводе российских ВКС. Еще одной проблемой он назвал то, что террористы научились мимикрировать и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.

Ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ отметил, что спонсоры оппозиции видят, что те, на кого они делали ставки, уходят с поля боя и не в состоянии добиваться поставленных задач.

Юрий Зинин также подчеркнул, что военные на основе разведданных и анализа будут решать этот вопрос, связанный с возможным выводом ВКС России из Сирии. При этом собеседник агентства добавил, что в этом вопросе важно лишить террористов возможности использовать награбленные ресурсы.

Важным, по мнению эксперта, является и то, что сирийские военные ранее смогли выйти к границам страны. "Сирия не могла свои границы защищать, отсюда был бесконтрольный поток всего чего угодно: оружия, помощи (террористам). Сейчас удалось ситуацию изменить, возвращения обратно не будет", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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