Путин не исключил возможность "рецидивов" в ситуации в Сирии, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во время переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом российский президент Владимир Путин не исключил возможность "рецидивов" в ситуации в САР, но, по его мнению, они уже не смогут коренным образом повлиять на успех операции сирийской армии при поддержке ВКС РФ, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам Асад с большим удовлетворением констатировал, что, с его точки зрения, операция ВКС России, которая позволила спасти Сирию, позволила заложить фундамент для будущего политического урегулирования, подошла к концу и фактически завершена", — сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что во время переговоров Путин не исключил, что возможны "рецидивы", однако они не повлияют на успех операции.

"Путин его (Асада – ред.) слегка поправил. И все-таки сказал, что еще возможны рецидивы, так или иначе они будут повторяться, но они уже не могут коренным образом повлиять на успешный ход операции вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС России", — сказал Песков.

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