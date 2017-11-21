Лавров рассказал о взаимодействии с Госдепом по Сирии

ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшие пару дней продолжит контакты с Госдепом по вопросу действий США в Сирии.

"Есть, как вы знаете, сведения о том, что США нет-нет, да и используют экстремистские группировки, которых необходимо изолировать и уничтожать, используют в своих целях, продвигая свою повестку дня вопреки заверениям, что единственное, для чего американцы в Сирии, — это уничтожение террористических группировок", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"У меня в ближайшие, я думаю, пару дней продолжатся контакты с руководством госдепартамента, мы все это обсудим", — добавил он.

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