В России не удивлены отказом США осудить в СБ ООН обстрел посольства в САР

ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не удивлен отказам США поддержать заявление Совбеза ООН с осуждением атаки на посольство России в Дамаске.

"Насчет отказа Соединенных Штатов поддержать заявление Совета Безопасности с осуждением атаки, обстрела российского посольства в Дамаске — честно говоря, я не удивлен, потому что это далеко не в первый раз", — сказал Лавров.

По его словам, было несколько случаев, когда российское посольство подвергалось достаточно серьезным обстрелам, когда снаряды падали на территории дипмиссии. "И каждый раз Совет Безопасности был не в состоянии отреагировать на эти террористические нападения, на эти грубейшие нарушения международного права по причине позиции Соединенных Штатов", — подчеркнул глава российского МИД.

"Это не партнерское отношение к ситуации, которая сложилась, это подход некорректный, кощунственный. Больше мне сказать на эту тему нечего. Мы рассчитывали, что возобладают элементарные этические нормы. Не получилось", — сказал он.

Вашингтон заблокировал в Совбезе ООН предложенное Москвой заявление после атаки на посольство России в Дамаске. Ранее в российском МИД рассказали, что выпущенный террористами снаряд попал во внешнее ограждение посольства в Дамаске. Никто не пострадал.

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