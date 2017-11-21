В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — десять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь оказана 71 жителю. Осуществлен контроль прохождения трех гуманитарных конвоев в Музейриб провинции Дераа.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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