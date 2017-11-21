Косачев: США должны сделать выводы из успеха России в борьбе с ИГ* в Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Успех борьбы с терроризмом в Сирии, достигнутый совместными усилиями сирийских правительственных войск и российских ВКС, должен подвигнуть США на более эффективное взаимодействие в дальнейшем в совместной борьбе с ИГ*, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Президент РФ Владимир Путин, руководство Минобороны и Генштаба ВС РФ в понедельник встретились в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. По словам российского президента, теперь в Сирии главное — перейти к политическим процессам, и Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования.

Сирийский лидер заявил, что рассчитывает на поддержку РФ в обеспечении невмешательства внешних игроков в политический процесс. Главы двух стран также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

"Надеюсь, США сделают выводы и дальнейшем будут более эффективно взаимодействовать с Россией и с другими странами в борьбе с терроризмом, отказавшись от деления их на "плохих" и "хороших", — сказал Косачев, комментируя прошедшую в Сочи встречу президентов России и Сирии.

Как заявил сенатор, пока действия США в Сирии и в других областях борьбы с терроризмом вызывают "сожаление".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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