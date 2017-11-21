МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Сирии Башара Асада с командованием вооруженных сил РФ показала сирийскому лидеру и всем странам, что Россия не допустит гуманитарной катастрофы в САР и что сирийская земля находится под надёжной защитой, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он посетил Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля. В ходе встречи Путин представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба ВС России, а также обсудил с сирийским лидером принципы проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

"Владимир Владимирович Путин представил командование вооруженных сил РФ Башару Асаду. И конечно, это было показательно для Асада и других стран, что Сирия находится под надёжной защитой нашей страны в лице вооруженных сил РФ. Путин этим дал понять, что в случае необходимости мы не допустим эскалации конфликта и гуманитарной катастрофы", — заявил Швыткин РИА Новости.

Он также отметил, что Россия, предлагая провести конгресс национального диалога Сирии в Сочи, показывает всем странам, что необходимо брать курс на примирение всех сторон конфликта в Сирии. Депутат также добавил, что от итогов этой встречи Путин будет отталкиваться во время переговоров с лидерами других государств, в частности со странами Ближнего Востока и США.

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