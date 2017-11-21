Работа по подготовке конгресса нацдиалога Сирии продолжается, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Работа по подготовке конгресса национального диалога Сирии продолжается, точная дата пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет. Работа продолжается", — сказал Песков РИА Новости.

Накануне российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. На встрече обсуждались также основные принципы организации политического процесса и проведение конгресса народов Сирии.

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии выступил Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости в пятницу, что участники Конгресса национального диалога Сирии могут впервые собраться в Сочи в период со 2 по 4 декабря. Представитель оппозиционного сирийского демократического фронта Махмуд Мэрии также назвал 2 декабря как наиболее вероятную дату старта конгресса, однако указал, что до сих пор нет никакой конкретной информации.

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