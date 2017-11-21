Россия должна помочь восстановить мирную жизнь в Сирии, заявили в Госдуме

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Период восстановления мирной жизни в Сирии займет годы, Россия должна стать одной из тех сторон, которые помогут закреплению мирных процессов в республике, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ) в связи с визитом главы САР Башара Асада в РФ.
"Естественно, что так же, как в период защиты национальных интересов в Сирии последние годы делалось это при поддержке российской стороны, так же вполне естественно было бы, чтобы Россия была бы одной из тех сторон, которая помогла бы и налаживанию мирной жизни, закреплению мирных процессов на территории Сирии, урегулированию ситуации. Поэтому визит Асада в этой связи, его переговоры с главой российского государства – вещь абсолютно логичная, закономерная, правильная. И нужно исходить из того, что впереди много работы… Поэтому не приветствовать такой визит просто нельзя", — сказал Новиков РИА Новости.
Однако процесс мирного урегулирования и восстановления мирной жизни в Сирии будет долгим, считает политик.
"Этот процесс не будет быстрым, объем разрушения таков, что восстановить мирную жизнь в полном смысле этого слова, для этого потребуется немало времени, немало усилий… Для того чтобы по-настоящему отстроить там заново мирную жизнь, конечно, на это уйдут не месяцы, а годы", — заявил Новиков, отметив, что лично видел степень разрушений в Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>