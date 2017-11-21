Россия должна помочь восстановить мирную жизнь в Сирии, заявили в Госдуме

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Период восстановления мирной жизни в Сирии займет годы, Россия должна стать одной из тех сторон, которые помогут закреплению мирных процессов в республике, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ) в связи с визитом главы САР Башара Асада в РФ.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. По словам российского президента, теперь в Сирии главное — перейти к политическим процессам, Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования. Асад заявил, что рассчитывает на поддержку РФ в обеспечении невмешательства внешних игроков в политический процесс.

"Естественно, что так же, как в период защиты национальных интересов в Сирии последние годы делалось это при поддержке российской стороны, так же вполне естественно было бы, чтобы Россия была бы одной из тех сторон, которая помогла бы и налаживанию мирной жизни, закреплению мирных процессов на территории Сирии, урегулированию ситуации. Поэтому визит Асада в этой связи, его переговоры с главой российского государства – вещь абсолютно логичная, закономерная, правильная. И нужно исходить из того, что впереди много работы… Поэтому не приветствовать такой визит просто нельзя", — сказал Новиков РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что направления сотрудничества должны обсуждаться самым тщательным образом, в том числе на высшем уровне. "Наиболее драматический момент в новейшей истории Сирии на данном этапе позади. Борьба с терроризмом, которую вело законное правительство Сирии при поддержке России, увенчалась серьезными результатами, важными успехами, и наступает время подумать о мирном строительстве, об укреплении сирийского государства", — пояснил Новиков.

Однако процесс мирного урегулирования и восстановления мирной жизни в Сирии будет долгим, считает политик.

"Этот процесс не будет быстрым, объем разрушения таков, что восстановить мирную жизнь в полном смысле этого слова, для этого потребуется немало времени, немало усилий… Для того чтобы по-настоящему отстроить там заново мирную жизнь, конечно, на это уйдут не месяцы, а годы", — заявил Новиков, отметив, что лично видел степень разрушений в Сирии.

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