Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 21 ноя – РИА Новости. Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи в деревню Соффия в сирийской провинции Алеппо.

Население деревни до прихода боевиков террористической группировки ИГ * составляло порядка 5 тысяч человек. Сейчас эта цифра сократилась почти в 10 раз, многие дома в деревне разрушены.

На гуманитарную акцию у здания бывшей школы пришли жители не только Соффии, но и соседних населенных пунктов. Среди грузов, которые сюда привезли российские военные, — мука, рис, консервы и хлеб. Кроме того, врачи Медицинского отряда особого назначения провели здесь прием больных и раздали медикаменты.

Местная жительница Фатми Хасан рассказала журналистам, что в Соффии нет электричества и воды. "Нет одежды. У нас даже нет машины, которая привозила бы нам хлеб. Вчера эта машина поехала в сторону линии фронта, и ее взорвали", — пояснила она.

В свою очередь житель Соффии Хасан Салех отметил, что в поселке "все разграблено, ничего нет". "Если у кого-то появляется какая-то копейка, то мы стараемся купить дерево, чтобы закрыть окна и двери", — сказал он.

По словам представителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Сослана Цебоева, этот визит российских военных в Соффию не станет последним.

"Здесь люди живут очень бедно. Ни домов, ни магазинов….. Вот решили привезти сюда гуманитарную помощь… Я думаю, в следующий раз мы привезем сюда вещи, потому что дети бегают еще голышом, а на улице уже холодно", — отметил он.