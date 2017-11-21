Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 21 ноя – РИА Новости. Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи в деревню Соффия в сирийской провинции Алеппо.
На гуманитарную акцию у здания бывшей школы пришли жители не только Соффии, но и соседних населенных пунктов. Среди грузов, которые сюда привезли российские военные, — мука, рис, консервы и хлеб. Кроме того, врачи Медицинского отряда особого назначения провели здесь прием больных и раздали медикаменты.
Местная жительница Фатми Хасан рассказала журналистам, что в Соффии нет электричества и воды. "Нет одежды. У нас даже нет машины, которая привозила бы нам хлеб. Вчера эта машина поехала в сторону линии фронта, и ее взорвали", — пояснила она.
По словам представителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Сослана Цебоева, этот визит российских военных в Соффию не станет последним.
"Здесь люди живут очень бедно. Ни домов, ни магазинов….. Вот решили привезти сюда гуманитарную помощь… Я думаю, в следующий раз мы привезем сюда вещи, потому что дети бегают еще голышом, а на улице уже холодно", — отметил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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