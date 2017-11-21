Путин рассказал о совместной работе по Сирии с другими странами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ находится в постоянном контакте с Ираком, США, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией по вопросам урегулирования в Сирии.

"Вы знаете, мы активно работаем и с другими странами: Ираком, Соединенными Штатами Америки, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией. И мы находимся с этими партнерами в постоянном контакте", — сказал Путин в Сочи на встрече с президентом САР Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом 20 ноября.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>