Путин надеется на скорое урегулирование ситуации в Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии.

Встреча Путина и Асада состоялась в понедельник в Сочи.

"Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать. Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>