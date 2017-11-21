Путин обсудил с Асадом принципы проведения конгресса народов Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с сирийским лидером Башаром Асадом принципы проведения конгресса народов Сирии в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

"Очень хотел бы обсудить с Вами основные принципы организации политического процесса, проведение поддержанного Вами конгресса народов Сирии", — заявил Путин встрече с Асадом.

Также президент РФ подчеркнул, что хотел бы услышать от Асада "оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации". "Видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций. И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН, и на завершающей стадии", — сказал он.

"Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. И тот процесс, который был запущен, – Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — сказал Асад на встрече с президентом РФ.

Сирийский лидер отметил, что "такая позиция отстаивалась на различных международных площадках, включая процесс в Астане". "Это же относится и к планам проведения уже на днях конгресса национального диалога. И сейчас у нас есть прекрасная возможность обсудить как предстоящий конгресс, так и предстоящий саммит, а также скоординировать наши позиции по дальнейшим шагам", — отметил Асад.