РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

В США рассказали о причинах задержки доставки помощи сирийским беженцам

06:0521.11.2017
(обновлено: 06:07 21.11.2017)
05246
© AFP 2017 / Ayham al-Mohammad Лагерь беженцев в Сирии. Архивное фотоЛагерь беженцев в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Ayham al-Mohammad

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США готовы помочь в доставке гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на юге Сирии, но для ее доставки нужно согласие официального Дамаска, который пока его не дает, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Здание посольства РФ в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
США заблокировали заявление СБ ООН по обстрелу посольства России в Дамаске
Ранее в понедельник Россия предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам в лагере "Эр-Рукбан". До этого российские военные заявляли, что именно командование группировки США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в этот лагерь беженцев, гуманитарная ситуация в котором резко ухудшается.

"На протяжении всего конфликта в Сирии США оказывали широкую финансовую и операционную поддержку агентствам ООН, действующим в "Эр-Рукбане". США проинформировали россиян, что мы готовы способствовать доставке гуманитарной помощи, но сирийский режим препятствует этим усилиям", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пахон.

Он отметил, что США напрямую на контактируют с "сирийским режимом" и это "роль России".

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
ООН не может проверить сообщения о помощи США террористам в Сирии
"Режим (президента Сирии Башара) Асада имеет окончательное слово по поводу любого конвоя ООН, покидающего Дамаск, поэтому доставка этой помощи в "Эр-Рукбан" находится в руках режима и России. Мы готовы содействовать доставке", — подчеркнул представитель Пентагона.

В связи с этим он вновь повторил призыв США к России "оказывать давление на сирийский режим, чтобы позволить доставку гуманитарных конвоев ООН в этот лагерь и оказать необходимую помощь".

В то же время представитель Пентагона не стал отвечать на вопрос, получили ли США предложение России о совместной доставке помощи беженцам в "Эр-Рукбан" и готовы ли американские военные к такой операции.

Ранее официальные представители США не раз подчеркивали, что "не координируют свои действия с Россией в Сирии"

Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
© AFP 2017 / Khalil Mazraawi
Россия предложила США обеспечить доставку гумпомощи беженцам в Эр-Рукбан
Лагерь беженцев

"Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек, гуманитарная помощь им не поступала с июля.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР заявил 6 ноября, что данный вопрос обсуждается в ходе трехстороннего механизма России, ООН и Дамаска.

Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танфе действует согласованная с российскими военными 55-километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танфа произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена