ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США готовы помочь в доставке гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на юге Сирии, но для ее доставки нужно согласие официального Дамаска, который пока его не дает, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Ранее в понедельник Россия предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам в лагере "Эр-Рукбан". До этого российские военные заявляли, что именно командование группировки США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в этот лагерь беженцев, гуманитарная ситуация в котором резко ухудшается.

"На протяжении всего конфликта в Сирии США оказывали широкую финансовую и операционную поддержку агентствам ООН, действующим в "Эр-Рукбане". США проинформировали россиян, что мы готовы способствовать доставке гуманитарной помощи, но сирийский режим препятствует этим усилиям", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пахон.

Он отметил, что США напрямую на контактируют с "сирийским режимом" и это "роль России".

"Режим (президента Сирии Башара) Асада имеет окончательное слово по поводу любого конвоя ООН, покидающего Дамаск, поэтому доставка этой помощи в "Эр-Рукбан" находится в руках режима и России. Мы готовы содействовать доставке", — подчеркнул представитель Пентагона.

В связи с этим он вновь повторил призыв США к России "оказывать давление на сирийский режим, чтобы позволить доставку гуманитарных конвоев ООН в этот лагерь и оказать необходимую помощь".

В то же время представитель Пентагона не стал отвечать на вопрос, получили ли США предложение России о совместной доставке помощи беженцам в "Эр-Рукбан" и готовы ли американские военные к такой операции.

Ранее официальные представители США не раз подчеркивали, что "не координируют свои действия с Россией в Сирии"

"Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек, гуманитарная помощь им не поступала с июля.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР заявил 6 ноября, что данный вопрос обсуждается в ходе трехстороннего механизма России, ООН и Дамаска.

Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танфе действует согласованная с российскими военными 55-километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танфа произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.