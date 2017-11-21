ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США готовы помочь в доставке гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на юге Сирии, но для ее доставки нужно согласие официального Дамаска, который пока его не дает, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"На протяжении всего конфликта в Сирии США оказывали широкую финансовую и операционную поддержку агентствам ООН, действующим в "Эр-Рукбане". США проинформировали россиян, что мы готовы способствовать доставке гуманитарной помощи, но сирийский режим препятствует этим усилиям", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пахон.
Он отметил, что США напрямую на контактируют с "сирийским режимом" и это "роль России".
В связи с этим он вновь повторил призыв США к России "оказывать давление на сирийский режим, чтобы позволить доставку гуманитарных конвоев ООН в этот лагерь и оказать необходимую помощь".
В то же время представитель Пентагона не стал отвечать на вопрос, получили ли США предложение России о совместной доставке помощи беженцам в "Эр-Рукбан" и готовы ли американские военные к такой операции.
Ранее официальные представители США не раз подчеркивали, что "не координируют свои действия с Россией в Сирии"
"Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек, гуманитарная помощь им не поступала с июля.
Российский Центр примирения враждующих сторон в САР заявил 6 ноября, что данный вопрос обсуждается в ходе трехстороннего механизма России, ООН и Дамаска.
Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танфе действует согласованная с российскими военными 55-километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танфа произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.
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