Посол России прокомментировал реакцию Израиля на соглашение по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя – РИА Новости. Посол РФ Александр Шеин заявил, что удивлен негативной реакцией в Израиле на российско-американо-иорданский меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии, и призвал не переоценивать значимость документа для интересов национальной безопасности еврейского государства.
"В отношении меморандума, подписанного в Аммане 8 ноября 2017 года, необходимо упомянуть, что этот документ носит, во-первых, конфиденциальный, во-вторых, технический и оперативный характер, определяя меры, которые необходимы для создания южной зоны деэскалации", — говорится в тексте, размещенном на странице посольства в социальной сети Facebook.
Russia's Ambassador to Israel Alexander #Shein on #Amman Memorandum and #Iran presence in #Syria https://t.co/TkAT4EDoSG pic.twitter.com/o7Doo6090m— Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) 20 ноября 2017 г.
"Я хотел бы отметить, что нет причин переоценивать значимость меморандума для интересов национальной безопасности Израиля", — добавил Шеин, заверив, что Россия с уважением относится к обеспокоенности Израиля.
Посол также высказал удивлением тем, как в местных СМИ были восприняты недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о легитимности нахождения иранских сил в Сирии.
"Россия последовательно действует, согласно нормам и принципам международного права, которое легитимизирует иранское присутствие в Сирии. Цель этого присутствия ограничена войной с терроризмом. Для этого Россия сотрудничает с Ираном в Сирии", — написал Шеин.
Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. В Иерусалиме обещают воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.
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