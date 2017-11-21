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Война в Сирии
Война в Сирии

Посол России прокомментировал реакцию Израиля на соглашение по Сирии

01:3621.11.2017
(обновлено: 01:39 21.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосол РФ в Израиле Александр Шеин. Архивное фотоПосол РФ в Израиле Александр Шеин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя – РИА Новости. Посол РФ Александр Шеин заявил, что удивлен негативной реакцией в Израиле на российско-американо-иорданский меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии, и призвал не переоценивать значимость документа для интересов национальной безопасности еврейского государства.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре, Сирия. 12 ноября 2017
© Фото : SANA
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Англоязычный комментарий российского посла в Израиле стал ответом на публикации в местной прессе, отозвавшейся о меморандуме, в котором говорится о необходимости "сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков" из юго-западных районов Сирии, как о декларативном, недостаточно конкретном и жестком. Критики документа утверждают, что он позволяет военизированным формированиям Ирана и его сателлитов оставаться в считанных километрах от израильских границ.

"В отношении меморандума, подписанного в Аммане 8 ноября 2017 года, необходимо упомянуть, что этот документ носит, во-первых, конфиденциальный, во-вторых, технический и оперативный характер, определяя меры, которые необходимы для создания южной зоны деэскалации", — говорится в тексте, размещенном на странице посольства в социальной сети Facebook.

"Я хотел бы отметить, что нет причин переоценивать значимость меморандума для интересов национальной безопасности Израиля", — добавил Шеин, заверив, что Россия с уважением относится к обеспокоенности Израиля.

Посол также высказал удивлением тем, как в местных СМИ были восприняты недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о легитимности нахождения иранских сил в Сирии.

"Россия последовательно действует, согласно нормам и принципам международного права, которое легитимизирует иранское присутствие в Сирии. Цель этого присутствия ограничена войной с терроризмом. Для этого Россия сотрудничает с Ираном в Сирии", — написал Шеин.

Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. 11 октября 2017
© AFP 2017 / Omar haj kadour
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"В постконфликтный период прерогативой самих сирийцев остается договариваться об иностранном присутствии в их стране в рамках инклюзивного национального диалога. Другими словами, решение этого вопроса будет зависеть как от правительства в Дамаске, так и сил политической оппозиции. В настоящее время Россия прилагает все усилия к тому, чтобы наладить такой диалог", — сообщил он.

Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. В Иерусалиме обещают воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Klenowiy.klen
То есть с привлечением Америки.А Израиль не переоценивает свою исключительность? Понятно,что Америка двумя руками ,,за".,,Силовыми методами"-это война. Значит Сирийцы пускай топятся в своей крови,а в Израиле наплевать,у них суббота.Хорош сосед.Израиль явно провоцирует войну.Но какую?Неужели не осталось мудрых евреев ,понимающих к чему может привести,такая позиция Израиля.Балканы,унижение сербов,Ирак,Афганистан,Ливия,Сирия,.... Теперь Иран враг,а кто следующий? Может пора остановиться пока не поздно.Может лучше присоединиться к России,в ее стремлении к Миру,а не к войне.Никто из русских войны не хочет,навоевались.А вот Америка и Израиль похоже рвутся повоевать.Лучше не надо воевать с русскими,все равно не победите,бесполезно даже мечтать о таком.Да и Европе известно,что такое война,что то не слышно не Брюсселя ни ОБСЕ,или это их не касается?Очень прискорбное поведение Израиля,очень.
02:23
21.11.2017
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