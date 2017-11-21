Посол России прокомментировал реакцию Израиля на соглашение по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя – РИА Новости. Посол РФ Александр Шеин заявил, что удивлен негативной реакцией в Израиле на российско-американо-иорданский меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии, и призвал не переоценивать значимость документа для интересов национальной безопасности еврейского государства.

Англоязычный комментарий российского посла в Израиле стал ответом на публикации в местной прессе, отозвавшейся о меморандуме, в котором говорится о необходимости "сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков" из юго-западных районов Сирии, как о декларативном, недостаточно конкретном и жестком. Критики документа утверждают, что он позволяет военизированным формированиям Ирана и его сателлитов оставаться в считанных километрах от израильских границ.

"В отношении меморандума, подписанного в Аммане 8 ноября 2017 года, необходимо упомянуть, что этот документ носит, во-первых, конфиденциальный, во-вторых, технический и оперативный характер, определяя меры, которые необходимы для создания южной зоны деэскалации", — говорится в тексте, размещенном на странице посольства в социальной сети Facebook.

"Я хотел бы отметить, что нет причин переоценивать значимость меморандума для интересов национальной безопасности Израиля", — добавил Шеин, заверив, что Россия с уважением относится к обеспокоенности Израиля.

Посол также высказал удивлением тем, как в местных СМИ были восприняты недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о легитимности нахождения иранских сил в Сирии.

"Россия последовательно действует, согласно нормам и принципам международного права, которое легитимизирует иранское присутствие в Сирии. Цель этого присутствия ограничена войной с терроризмом. Для этого Россия сотрудничает с Ираном в Сирии", — написал Шеин.

"В постконфликтный период прерогативой самих сирийцев остается договариваться об иностранном присутствии в их стране в рамках инклюзивного национального диалога. Другими словами, решение этого вопроса будет зависеть как от правительства в Дамаске, так и сил политической оппозиции. В настоящее время Россия прилагает все усилия к тому, чтобы наладить такой диалог", — сообщил он.

Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. В Иерусалиме обещают воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.