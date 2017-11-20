Переговоры в Женеве по Сирии пройдут в два этапа, сообщил источник

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве пройдет в два этапа в связи с конгрессом нацдиалога Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в сирийской оппозиции.

"По поступившей мне информации, восьмой раунд женевских переговоров пройдет в два этапа. Первый начнется 28 ноября и закончится 1 декабря, второй этап начнется 8 декабря. В промежутке между ними будет конгресс в Сочи, который начнется 2 декабря", — сообщил источник.

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