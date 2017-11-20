В коалиции США назвали число уничтоженных боевиков ИГ* за три года

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Около 40-60 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были уничтожены в Сирии и Ираке за три года, сообщил РИА Новости представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон.

На вопрос об общем количестве ликвидированных боевиков ИГ* за последние три года Диллон ответил, что "не думает, что у коалиции есть хорошее полное число". "Может быть, у иракцев есть, или у "Сирийских демократических сил" есть (информация)… Около 40-60 тысяч боевиков ИГ* были убиты", — заявил Диллон.

Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. Коалиция во главе с США проводит операцию против ИГ* и на территории Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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