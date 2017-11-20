В коалиции США заявили, что не обладают информацией о смерти аль-Багдади

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* не обладает достоверной информацией о том, был ли убит лидер группировки Абу-Бакр аль-Багдади, сообщил РИА Новости представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Мы не знаем", — ответил Диллан на вопрос о местонахождении главаря боевиков. "Было много заявлений о том, что он был убит. Я помню заявления в мае или июне, когда русские сказали, что убили аль-Багдади, но самая последняя аудиокассета (с обращением аль-Багдади — ред.) говорит о другом. Мы не можем подтвердить, что он мертв, или умрет, или жив", — заявил Диллон.

Он добавил, что "местоположение аль-Багдади не меняет того, каким образом идет битва с ИГ*". "Они проигрывают, они почти полностью лишились своих территорий", — сказал он.

Также Диллон заявил, что не может подтвердить освобождение Аль-Букемаля. "Мы не можем подтвердить это. Нас там нет", — заявил он.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

В середине июня Минобороны РФ сообщало, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки. Пентагон позже заявлял, что главарь ИГ* жив.

Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. Коалиция во главе с США проводит операцию против ИГ* и на территории Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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