В Анкаре заявляют об атаке курдов на турецком КПП в Идлибе

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Члены сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD) обстреляли наблюдательный пункт ВС Турции в сирийском Идлибе, сообщает в понедельник агентство Anadolu, которое является турецким официальным государственным СМИ.

Источника этой информации агентство не называет.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности турецкой военной операции в сирийском Африне против PYD, которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

Сообщается, что пять минометных снарядов были выпущены по КПП "Даррет Иззет", расположенному между Идлибом и Африном. Снаряды упали на расстоянии не менее 100 метров от цели. Пострадавших нет. ВС Турции открыли ответный огонь.

Ранее генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции, целью операции является защита мирного населения. Дамаск потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

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