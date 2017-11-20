МИД КНР рекомендовал своим гражданам и компаниям немедленно покинуть Сирию

ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Китая продлило рекомендацию своим гражданам воздержаться от поездок в Сирию из соображений безопасности и рекомендовало в кратчайшие сроки покинуть САР.

МИД Китая 30 июня 2017 года опубликовал рекомендацию с призывом к своим гражданам воздержаться от поездок в Сирию в связи с ситуацией с безопасностью. Срок действия предупреждения заканчивался 31 декабря 2017 года. С учетом нынешней ситуации внешнеполитическое ведомство Китая приняло решение продлить рекомендацию до 30 июня 2018 года.

"Министерство иностранных дел КНР и посольство КНР в Сирии рекомендует китайским гражданам временно воздержаться от поездок в Сирию, а находящимся в настоящее время в Сирии гражданам и компаниям как можно скорее покинуть страну", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте консульского департамента.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в Сирии по-прежнему продолжаются военные действия. Отмечается, что и в контролируемых правительственными войсками районах часто происходят террористические акты, похищения, разбойные нападения с оружием, "ситуация с безопасностью по-прежнему остается пессимистической".

Китайский МИД предупреждает, что если граждане все же решат отправиться в Сирию, то могут оказаться в зоне высокого риска.

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