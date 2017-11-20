Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 6 нарушений

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция зафиксировала также шесть нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хомс – два, Дамаск – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений, в том числе: Алеппо – одно, Идлиб – одно, Дамаск – три, Деръа – один", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь оказана 74 местным жителям.

По линии ООН проводится гуманитарный конвой в населенный пункт Дейр-эз-Зор провинции Дейр-эз-Зор, местному населению доставляются продовольствие и медикаменты, общий вес груза – 66 тонн.

Уточняется, что в течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов Шалух провинции Хомс, Каффар-Аббаш и Зухеир-эль-Вард провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2276.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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