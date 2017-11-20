МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция зафиксировала также шесть нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинская помощь оказана 74 местным жителям.
По линии ООН проводится гуманитарный конвой в населенный пункт Дейр-эз-Зор провинции Дейр-эз-Зор, местному населению доставляются продовольствие и медикаменты, общий вес груза – 66 тонн.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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