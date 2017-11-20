В Восточной Гуте заявили о решении проблем с лекарствами в больнице

ЛАТАКИЯ (Сирия), 20 ноя – РИА Новости. В селе Мухэим аль-Вафеддин в пригороде Дамаска Восточная Гута, который находится на границе зоны деэскалации, решена проблема обеспечения больницы медикаментами, сообщил журналистам глава местной администрации.

Население поселка Мухэим аль-Вафеддин — около 10 тысяч человек. По словам главы администрации, сейчас местные жители стараются не вспоминать о старых проблемах, потому что жизнь налаживается.

"Не могу сказать, что мы испытываем какие-то трудности в плане снабжения: медикаменты, топливо для "скорых" — все это мы получаем в достаточном количестве. Сложнее с кадрами. Из-за пока еще непростой обстановки многих врачей отозвали на более сложные участки", — сказал чиновник.

На границе зоны деэскалации, в которой периодически происходят перестрелки, функционирует контрольно-пропускной пункт. На нем несет службу российская военная полиция. Как заявил главный врач местной больницы Софиен Мухаммад, "количество раненых после появления здесь российских военных существенно сократилось".

"Кроме того, не стало проблем с эвакуацией раненых. Машины "скорой" не задерживают, они беспрепятственно проезжают из зоны деэскалации, где "тяжелым" пациентам сегодня могут оказать помощь, которую мы пока оказать не в силах", — пояснил он.

"Если непосредственно в местах столкновений в зоне деэскалации что-то происходит и появляются раненые, мы всегда получаем заявку и немедленно выезжаем в ту сторону. А бывают случаи, что и просто больных забираем. И дети, и взрослые — все болеют. Так что работы хватает", — добавил главврач.

В свою очередь водитель автомобиля скорой помощи Юсеф Ахмад рассказал журналистам, что постоянно возит больных в Дамаск.

"По нескольку раз за день проезжал через этот КПП. Никогда проблем нет. Ваши солдаты понимают, что я не просто так езжу. Ведь иногда очень тяжелые больные бывают. Так что, как военная полиция здесь встала, другая жизнь наступила", — сказал он.

Сержант военной полиции Магомед Камилов сообщил, что к медицинским машинам на КПП особое отношение.

"Мы несем службу на КПП и машины скорой помощи стараемся пропускать вне очереди, так как понимаем, что люди едут для оказания помощи… В течение дня машины скорой помощи проезжают 15-20 раз в обе стороны", — сказал он.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>