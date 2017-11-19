Глава МИД Турции заявил о серьезном прогрессе в сирийских переговорах

АНКАРА, 19 ноя — РИА Новости. Москва, Анкара и Тегеран достигли серьезного прогресса в переговорах по сирийскому урегулированию, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи со своими российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Джавадом Зарифом в Анталье в воскресенье.

Ранее Лавров заявил, что встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Анталье была полезной, стороны договорились по всем вопросам.

Встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

"Мы обсудили то, что удалось сделать трем странам-гарантам по сирийскому урегулированию, и новые шаги в этом направлении. Мы сумели серьезно сблизить наши позиции по отношению к перемирию и снижению напряженности в зонах деэскалации. Сейчас ситуация в Сирии намного лучше, чем в прошлом году", — сказал Чавушоглу журналистам. Трансляцию вел телеканал NTV.

Министр отметил, что кризис в Сирии не может быть разрешен без политического урегулирования, напомнив о чувствительности Турции по отношению к сирийской курдской Партии "Демократический союз" (PYD), которую Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Наша чувствительность то теме PYD известна. То, что для нас их участие в любых мероприятиях по сирийскому урегулированию неприемлемо, мы говорили не только нашим коллегам, но и в женевском формате. Россия и Иран хорошо понимают эту чувствительность", — добавил турецкий министр.