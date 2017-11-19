Число жертв ракетного обстрела в Хомсе возросло до 12

ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости. Число жертв ракетного обстрела террористами мукомольной мельницы в городе Хомс (на западе Сирии) возросло до 12 человек, 27 ранены, сообщили в воскресенье РИА Новости в полиции города.

Ранее сообщалось, что террористы атаковали ракетами мельницу города Хомс и, по предварительным данным, погибли пять человек.

"Число жертв возросло до 12 человек, раненых — до 27. Две ракеты, которые разорвались на территории мельницы, стали причиной большого разрушения. Много людей еще под завалами, поэтому число пострадавших не окончательное", — сказали в полиции.

Районы к северу от Хомса, откуда террористы вели огонь, входят в зону деэскалации, договоренности о которых были достигнуты в Астане.