Турция продолжает переброску военной техники в Идлиб

АНКАРА, 19 ноя — РИА Новости. Турция продолжает перебрасывать военную технику на северо-запад Сирии для создания наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает в воскресенье агентство Anadolu.

Отмечается, что военная техника стягивается из разных районов Турции в приграничную с Сирией провинцию Хатай. Очередной конвой с военной техникой выехал в Сирию накануне вечером.

Подразделения ВС Турции дислоцируются на границе провинции Идлиб и района Африн, подконтрольного сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), которую Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В генштабе ВС Турции сообщили, что переброска войск в Идлиб будет продолжена, сообщает агентство.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о возможности турецкой военной операции в Африне против PYD, которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

Ранее генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

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