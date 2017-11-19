Лавров рассказал о ситуации с зонами деэскалации в Сирии

АНТАЛЬЯ (Турция), 19 ноя — РИА Новости. Военные РФ, Турции и Ирана находятся в постоянном контакте по взаимодействию в зонах деэскалации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

"Этими вопросами занимаются наши военные. Военные находятся в постоянном контакте. В качестве подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября в Сочи руководители генеральных штабов России, Турции и Ирана также проведут встречу, и там эти вопросы будут обсуждаться", — заявил Лавров журналистам, отвечая на вопрос, были ли достигнуты новые договоренности по присутствию наблюдателей стран-гарантов в зоне деэскалации в районе Идлиба.

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