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Война в Сирии
Война в Сирии

Эрмитаж и Фонд Ага Хана помогут Сирии сохранить культурное наследие

22:5218.11.2017
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CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Resafa, church of St SergiusРуины церкви Святого Сергия в городе Расафа, провинция Ракка в Сирии. Архивное фотоРуины церкви Святого Сергия в городе Расафа, провинция Ракка в Сирии. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Resafa, church of St Sergius

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Культурный фонд Ага Хана (Aga Khan Trust for Culture) подписали в субботу меморандум о сотрудничестве в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает музей.

Презентация Институтом истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) 3D-модель разрушенной Пальмиры. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Модель Пальмиры позволит начать восстановление города, заявил посол Сирии
Меморандум подписали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор сети по развитию Культурного фонда Ага Хана Луи Монреаль.

"Сегодня мы подписываем соглашения с нашим давним партнером – Культурным фондом Ага Хана. Организацией, которая осуществляет колоссальную работу по сохранению культурного наследия на Ближнем и Среднем Востоке, в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии, блестяще связывая социальное возрождение с возрождением освобожденных памятников. Это крайне важно, поскольку мы не можем восстанавливать памятники, забывая о людях", − отметил Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, стороны предложат совместные усилия правительству Сирии и ЮНЕСКО в музейной сфере. "Эрмитаж и Фонд Ага Хана примут участие в возрождении музейного дела в Сирии. Героическими усилиями и блестящим умением наших сирийских коллег музейные коллекции были сохранены. И сейчас мы предлагаем помощь в восстановлении музеев, организации стажировок и мастер-классов для реставраторов. Прежде всего музеев Пальмиры, потому что для нас, для Петербурга, Пальмира — это самое светлое имя, всем известное, мы считаем себя Северной Пальмирой", — сказал директор Эрмитажа, отметив, что "необходима международная масштабная кампания по восстановлению древних памятников, весь мир должен объединиться, чтобы сохранить памятники".

Что осталось от древних памятников Пальмиры
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДо захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
До захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТеррористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Террористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПортик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Портик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИсторическая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Историческая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.
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Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Дамаске могут возобновить работу российского Центра науки и культуры
В сообщении отмечается, что стороны договорились об объединении усилий по сохранению культурного наследия Сирии, работая с министерством культуры Сирии и Сирийским фондом по вопросам развития в различных музеях по всей стране, уделяя особое внимание Пальмире, Дамаску и Алеппо.

"Наш организация действительно имеет бесценный опыт работы в конфликтных и постконфликтных политических ситуациях, который мы готовы использовать и в Сирии. Важным для нас является договориться о единой стратегии, согласовать наши усилия и оказать необходимую помощь. И на уровне правительственных и межправительственных организаций мы должны решить вопросы, которые позволят нам выработать стратегические принципы", — отметил Монреаль.

Отмечается, что сотрудничество Эрмитажа и Культурного фонда Ага Хана нацелено на содействие развитию музееведения, поддержку научных исследований, реставрации и консервации памятников, археологии. В рамках реализации проектов в Пальмире и исторических кварталах Алеппо и Дамаска планируется разработать совместные программы по обмену опытом с сирийскими коллегами в национальных музеях.

Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры
© РИА Новости / Максим Блинов
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РФ призвала комиссию ООН заняться проблемой разграбления наследия Сирии
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