Эрмитаж и Фонд Ага Хана помогут Сирии сохранить культурное наследие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Культурный фонд Ага Хана (Aga Khan Trust for Culture) подписали в субботу меморандум о сотрудничестве в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает музей.
Меморандум подписали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор сети по развитию Культурного фонда Ага Хана Луи Монреаль.
"Сегодня мы подписываем соглашения с нашим давним партнером – Культурным фондом Ага Хана. Организацией, которая осуществляет колоссальную работу по сохранению культурного наследия на Ближнем и Среднем Востоке, в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии, блестяще связывая социальное возрождение с возрождением освобожденных памятников. Это крайне важно, поскольку мы не можем восстанавливать памятники, забывая о людях", − отметил Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, стороны предложат совместные усилия правительству Сирии и ЮНЕСКО в музейной сфере. "Эрмитаж и Фонд Ага Хана примут участие в возрождении музейного дела в Сирии. Героическими усилиями и блестящим умением наших сирийских коллег музейные коллекции были сохранены. И сейчас мы предлагаем помощь в восстановлении музеев, организации стажировок и мастер-классов для реставраторов. Прежде всего музеев Пальмиры, потому что для нас, для Петербурга, Пальмира — это самое светлое имя, всем известное, мы считаем себя Северной Пальмирой", — сказал директор Эрмитажа, отметив, что "необходима международная масштабная кампания по восстановлению древних памятников, весь мир должен объединиться, чтобы сохранить памятники".
Работы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).
Ранее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.
Российские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.
До захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.
Террористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.
Президент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.
Портик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.
Российская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
Разрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.
Историческая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.
В сообщении отмечается, что стороны договорились об объединении усилий по сохранению культурного наследия Сирии, работая с министерством культуры Сирии и Сирийским фондом по вопросам развития в различных музеях по всей стране, уделяя особое внимание Пальмире, Дамаску и Алеппо.
"Наш организация действительно имеет бесценный опыт работы в конфликтных и постконфликтных политических ситуациях, который мы готовы использовать и в Сирии. Важным для нас является договориться о единой стратегии, согласовать наши усилия и оказать необходимую помощь. И на уровне правительственных и межправительственных организаций мы должны решить вопросы, которые позволят нам выработать стратегические принципы", — отметил Монреаль.
Отмечается, что сотрудничество Эрмитажа и Культурного фонда Ага Хана нацелено на содействие развитию музееведения, поддержку научных исследований, реставрации и консервации памятников, археологии. В рамках реализации проектов в Пальмире и исторических кварталах Алеппо и Дамаска планируется разработать совместные программы по обмену опытом с сирийскими коллегами в национальных музеях.
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