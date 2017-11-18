Эрмитаж и Фонд Ага Хана помогут Сирии сохранить культурное наследие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Культурный фонд Ага Хана (Aga Khan Trust for Culture) подписали в субботу меморандум о сотрудничестве в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает музей.

Меморандум подписали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор сети по развитию Культурного фонда Ага Хана Луи Монреаль.

"Сегодня мы подписываем соглашения с нашим давним партнером – Культурным фондом Ага Хана. Организацией, которая осуществляет колоссальную работу по сохранению культурного наследия на Ближнем и Среднем Востоке, в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии, блестяще связывая социальное возрождение с возрождением освобожденных памятников. Это крайне важно, поскольку мы не можем восстанавливать памятники, забывая о людях", − отметил Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, стороны предложат совместные усилия правительству Сирии и ЮНЕСКО в музейной сфере. "Эрмитаж и Фонд Ага Хана примут участие в возрождении музейного дела в Сирии. Героическими усилиями и блестящим умением наших сирийских коллег музейные коллекции были сохранены. И сейчас мы предлагаем помощь в восстановлении музеев, организации стажировок и мастер-классов для реставраторов. Прежде всего музеев Пальмиры, потому что для нас, для Петербурга, Пальмира — это самое светлое имя, всем известное, мы считаем себя Северной Пальмирой", — сказал директор Эрмитажа, отметив, что "необходима международная масштабная кампания по восстановлению древних памятников, весь мир должен объединиться, чтобы сохранить памятники".

В сообщении отмечается, что стороны договорились об объединении усилий по сохранению культурного наследия Сирии, работая с министерством культуры Сирии и Сирийским фондом по вопросам развития в различных музеях по всей стране, уделяя особое внимание Пальмире, Дамаску и Алеппо.

"Наш организация действительно имеет бесценный опыт работы в конфликтных и постконфликтных политических ситуациях, который мы готовы использовать и в Сирии. Важным для нас является договориться о единой стратегии, согласовать наши усилия и оказать необходимую помощь. И на уровне правительственных и межправительственных организаций мы должны решить вопросы, которые позволят нам выработать стратегические принципы", — отметил Монреаль.

Отмечается, что сотрудничество Эрмитажа и Культурного фонда Ага Хана нацелено на содействие развитию музееведения, поддержку научных исследований, реставрации и консервации памятников, археологии. В рамках реализации проектов в Пальмире и исторических кварталах Алеппо и Дамаска планируется разработать совместные программы по обмену опытом с сирийскими коллегами в национальных музеях.

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