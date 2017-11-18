Более 60 сирийских беженцев вернулись в свои дома за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 18 ноя — РИА Новости. Сирийские беженцы продолжают возвращаться в свои дома, за сутки вернулись 64 человека, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко в субботу.

"Продолжается совместная работа российского Центра по примирению враждующих сторон и комитетов национального примирения зон деэскалации по возвращению беженцев в места постоянного проживания. За сутки в свои дома возвратились 64 беженца. В провинциях Алеппо – 23 человекa, в провинции Хомс – 41 человек", — сказал он.

Кураленко отметил, что на совместном с комитетом национального примирения зоны деэскалации "Южная" заседании военные определили населенные пункты с наиболее сложной гуманитарной обстановкой в провинции Дераа. Среди них — Эль-Шакрахия.

"Жители населенного пункта Эль-Шакрахия предоставили временное жилье 1200 беженцам, несмотря на то что основная часть жителей не трудоустроена и не имеет постоянного заработка", — сообщил Кураленко.

Военные Центра доставили в населенный пункт более 2 тонн гуманитарной помощи: рис, мясные консервы, сахар. Медики помогли 101 жителю, в том числе 22 детям.

Кураленко отметил, что за четыре года боевых действий в Сирии значительная часть объектов инфраструктуры была частично или полностью разрушена. Но в связи с тем что в свои дома возвращаются беженцы, начала возрастать потребность в школах. Он отметил, что сейчас за счет спонсорских средств надо восстановить следующие школы в провинции Риф Дамаск: "Дейр Макран", "Аль-хама Банат", "Кяфр Зейт" и школу "Кадсая" в населенном пункте Кадсая, начальную школу в населенном пункте Аркаба и школу "Силам Абдурахман" в населенном пункте Зебедани.

Кураленко также сообщил, что в целом режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается.

"В то же время силами контроля зон деэскалации в Восточной Гуте зафиксированы нарушения в районах, подконтрольных группировкам "Ахрар аш-Шам" и террористической группировке "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ). Принимаются меры к деэскалации конфликта", — заключил он.