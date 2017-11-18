Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по объектам ИГ* в Аль-Букемале

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе сирийского города Аль-Букемаль.Facebook. На 30-секундном ролике, снятом из кабины самолета, видно, как Ту-22M3 сбрасывают бомбы в полете.
Ранее Минобороны сообщило, что удар по террористам нанесли шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Были уничтожены скопления живой силы, техники и вооружения боевиков. После выполнения боевого задания российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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