Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по объектам ИГ* в Аль-Букемале

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе сирийского города Аль-Букемаль.

Видео опубликовано на странице МО РФ в Facebook . На 30-секундном ролике, снятом из кабины самолета, видно, как Ту-22M3 сбрасывают бомбы в полете.

Ранее Минобороны сообщило, что удар по террористам нанесли шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Были уничтожены скопления живой силы, техники и вооружения боевиков. После выполнения боевого задания российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>