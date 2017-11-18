Посол Сирии в России рассказал о подготовке к конгрессу по Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Посол Сирии в России Рияд Хаддад рассчитывает, что конгресс национального диалога Сирии, который ожидается в Сочи 2 декабря, даст дополнительный импульс политическому урегулированию в Сирии.

"Я лично рассчитываю на то, что данный национальный диалог будет мотивацией, даст дополнительный импульс политическому урегулированию событий в Сирии", — сказал Хаддад РИА Новости в кулуарах VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"В данный момент идет тщательная серьезная работа по подготовке этой национальной встречи, и поэтому ясной картины до сих пор нет. Поэтому не могу в данный момент говорить, буду присутствовать или нет. Но хочу сказать о том, что (будет) очень большое количество участников из Сирии, в том числе из внутренней оппозиции и внешней оппозиции", — сказал он, отвечая на вопрос, поедет ли на конгресс в Сочи.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи может стартовать 2 декабря: такая дата была названа в пятницу несколькими источниками. Это же число упомянул представитель внутренней оппозиции Сирии, однако указал, что до сих пор нет никакой конкретной информации. С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы.

Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

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