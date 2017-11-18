Посол Сирии в России рассказал о подготовке к конгрессу по Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Посол Сирии в России Рияд Хаддад рассчитывает, что конгресс национального диалога Сирии, который ожидается в Сочи 2 декабря, даст дополнительный импульс политическому урегулированию в Сирии.
"В данный момент идет тщательная серьезная работа по подготовке этой национальной встречи, и поэтому ясной картины до сих пор нет. Поэтому не могу в данный момент говорить, буду присутствовать или нет. Но хочу сказать о том, что (будет) очень большое количество участников из Сирии, в том числе из внутренней оппозиции и внешней оппозиции", — сказал он, отвечая на вопрос, поедет ли на конгресс в Сочи.
Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.
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