Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Дамаск – один, Хомс – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Алеппо – одно, Дамаск – три", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (запрещены в РФ).

* Террористические группировки, запрещенные в России.

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