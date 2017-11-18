Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (запрещены в РФ).
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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