Российские военные провели спортивный праздник в школе в Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 18 ноя — РИА Новости. Российские военные провели спортивный праздник в школе в районе Шейх Наджар сирийского города Алеппо.

В российском Центре примирения враждующих сторон сообщили журналистам, что ранее офицеры ЦПВС неоднократно привозили в эту школу гуманитарную помощь, а идея провести соревнования появилась спонтанно. Конкурсы к празднику для детей, среди которых 150 сирот, придумывали вместе и военные, и учителя, и сами школьники. Российские военные также участвовали в них – в качестве капитанов команд.

"Они понимают конкурсы полностью, они их знают лучше, чем я. Они мне помогают их выполнять, они полные молодцы", — сказал журналистам представитель ЦПВС Игорь Седов.

Другой офицер Центра примирения Роман Фирсанов заявил, что дети были в восторге от мероприятия. "Мы тоже в восторге… Все здорово, все на высшем уровне", — отметил он.

Ученик школы Абу Азиз поделился, что ему больше всего понравилось перетягивание каната. "Все очень интересно. Особенно здорово, что наша команда победила, мы самые сильные!" — сказал школьник.

В свою очередь учитель физкультуры Загра Диб сообщила, что сотрудники школы уже пытались проводить подобные соревнования, но с российскими военными детям оказалось интереснее.

"Они очень довольны, и мы тоже, ведь среди этих детей много тех, чьи отцы — военные, погибли на фронте. Им очень не хватает именно мужского внимания", — пояснила педагог.

Победу в спортивном празднике одержала команда Игоря Седова, которая получила главный приз. Однако другие участники соревнований также получили подарки — карандаши, фломастеры и альбомы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>