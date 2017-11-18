США хотят работать с Россией над созданием новой зоны деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. США надеются на успех работы с РФ по созданию новой зоны деэскалации в Сирии, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Она напомнила, что США и РФ в настоящее время ведут работу над созданием еще одной области перемирия в Сирии.

"Если мы можем это сделать вместе и найти области для согласия… чтобы привнести больше стабильности в Сирию — это будет хорошей вещью. Я надеюсь, мы сможем этого достичь", — сказала она, говоря о создании новых зон деэскалации в Сирии.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление, в котором подтвердили важность зон деэскалации и обсудили работу юго-западной зоны, о которой договорились во время предыдущей встречи в Гамбурге.

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