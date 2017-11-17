Более 55 беженцев возвратились в свои дома в Сирии за минувшие сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 17 ноя — РИА Новости. Более 55 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за минувшие сутки, сообщает представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

"За сутки в свои дома возвратились 57 беженцев: в провинции Алеппо – 27 человек и Хомс – 30", — сказал он.

По итогам рабочей встречи офицеров Центра по примирению, Высшего комитета по оказанию гуманитарной помощи Сирии и представителей Комитета национального примирения зоны деэскалации "Восточная Гута" была подтверждена готовность населенных пунктов Флита, Асбинат-Эс-Сугра, Мадая провинции Риф-Дамаск дальше принимать граждан из лагерей беженцев.

Отмечается, что жители населённого пункта Мариамин провинции Хомс приютили у себя более 200 семей беженцев. Офицеры центра доставили гумпомощь в Мариамин общим весом 2,2 тонны. Медики оказали помощь 47 жителям, в том числе девяти детям. Безопасность гуманитарной акции обеспечивалась Военной полицией ВС России.

В рамках совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и комитетов национального примирения зон деэскалации по развитию мирного процесса в Сирии подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий с администрацией населённого пункта Умм-эль-Касаб провинции Хомс.

Сообщается, что наиболее активное движение в зонах деэскалации фиксируется на контрольно-пропускных пунктах "Южная" и "Хомс". За сутки через КПП №2 зоны "Хомс" проследовал 1031 человек. КПП №1 и №2 зоны "Южная" пересекли 2506 человек.

Офицеры Центра встретились с представителями администрации района Шейх-Максуд города Алеппо, организовали совместную работу по улучшению гуманитарной обстановки в этом районе.

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