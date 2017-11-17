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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт: саммит лидеров РФ, Турции и Ирана может дать весомые результаты

19:3717.11.2017
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© AFP 2017 / Delil Souleiman Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фотоДым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Саммит президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи 22 ноября по сирийскому урегулировании может привести к серьезным результатам, заявил РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил в пятницу.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков рассказал о формате предстоящих переговоров по Сирии в Сочи

Встреча президентов трех стран состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате. Планируется, что для подготовки саммита главы МИД Турции, России и Ирана проведут встречу в Анталье в конце этой недели.

"У президентов РФ и Турции это будет уже шестая встреча с начала года, на них сирийская тематика является одной из основных. С учетом того, что на этот раз в переговорах будет участвовать президент Ирана, можно ожидать очень серьезных результатов по Сирии. Видимо, все три стороны идут на переговоры с конкретными предложениями. Думаю, что стороны близки к договоренности о фактическом переустройстве Сирии", — сказал Исмаил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По его словам, Турция заинтересована в безопасности своей границы и обеспечении своей территориальной целостности. "Угрозы, исходящие от Рабочей партии Курдистана и связанной с ней сирийской курдской партией "Демократический союз" (PYD), которую активно поддерживает США, очень беспокоит Турцию. Катаклизм в Сирии вызвал появление ряда террористических группировок, с которыми Турция ведет активную борьбу на своей территории и за ее пределами", — отметил политолог.

По его словам, одним из основных разногласий между РФ и Турцией остается вопрос о сохранении власти у президента Сирии Башара Асада и отношения с курдскими группировками. "Турция чувствительна к этому. Она не возражает, что РФ может проводить какие-то мероприятия с курдами, но связь РФ с PYD вызывает определенный негатив у Турции. Однако самое главное — сохранение территориальной целостности Сирии, и здесь взгляды у России и Турции совпадают", — сказал Исмаил.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
© AFP 2017 / Jorge Silva, pool
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Он напомнил, что РФ, Турция и Иран добились определенных результатов по урегулированию в Сирии на переговорах в Астане, но еще рано говорить, что они действуют скоординированно, как союзники. "Каждая страна пока придерживается своих интересов, которые приоритетны для нее. Но постоянные контакты дают надежду на то, наши страны смогут договориться, чтобы действовать в регионе как настоящие союзники, учитывая интересы друг друга, если их главная цель — достижение мира и стабильности в регионе, борьба с терроризмом и препятствование его распространения на территории этих трех стран", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сближение позиций России и Турции по Сирии может дать импульс их союзническим отношениям в других сферах. "Государственное устройство обеих стран близко, оба государства являются светскими, так что дальнейшее сближение возможно. В Иране другая ситуация, там теократия, на первом месте религиозный сектантский фактор, что беспокоит Турцию и, думаю, Россию тоже, где тоже много мусульман-суннитов. Региональные союзы могут вырасти во что-то большее, но Турции и РФ следует пересмотреть свои политические приоритеты. Сейчас речь идет о конструктивном диалоге, который они ведут при решении регионального вопроса", — заключил Исмаил.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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