Москва не видит смысла в техническом продлении мандата ОЗХО, заявили в МИД

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва не видит смысла в техническом продлении мандата Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии без исправления имеющихся недостатков, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он отметил, что российская сторона оценивает прошедшее накануне голосование в СБ ООН по продлению мандата механизма "как момент истины".

"После того, как мы заветировали американский проект резолюции, на голосование был поставлен российско-китайский проект, внесенный боливийцами. И этот проект предусматривал возможность продления мандата еще на год. Причем не только продление, но и усиление мандата. У американцев была возможность решить эту проблему, поддержав российский проект или хотя бы воздержавшись. Но они его заветировали, и тем самым показали, что все их настойчивые призывы к продлению мандата были лицемерными", — сказал Ульянов.

По его словам, соответственно, "ответственность за нынешнюю ситуацию несет Вашингтон".

"Ничего страшного, не первый раз даты различных органов, создаваемых советом безопасности ООН не продлеваются в срок. Такое случается, скажем в прошлом году было техническое продление СМР на месяц, потом на год, причем с косметическими изменениями мандата, мы проявили гибкость максимальную и пошли на продление мандата в почти неизменном виде тогда. И получилось то, что мы видим сейчас: получилось плохо. Поэтому мы выступаем за то, чтобы продлить мандат, но, повторяю, подходя к этому делу серьезно. Так, как это заложено в нашем проекте резолюции", — сказал Ульянов.

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