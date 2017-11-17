Евкуров поручил уточнить число женщин, выехавших в Сирию к боевикам ИГ*

НАЛЬЧИК, 17 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил региональному совету безопасности уточнить число женщин, которые выехали в Сирию к боевикам запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, а также решить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба руководителя республики.

"На встрече с секретарем совета безопасности Ахмедом Дзейтовым глава Ингушетии указал на необходимость уточнения списка всех семейных пар из Ингушетии, выехавших в страны Ближнего Востока под предлогом прохождения обучения и в дальнейшем оказавшихся на базах террористов Сирии и Ирака. В особенности речь шла о женщинах, которые были инициаторами таких переездов", — говорится в сообщении.

По словам Евкурова, часть таких женщин "вынудили молодых людей на себе жениться, а потом заставили их воевать на стороне ИГ"*. Он также отметил, что многие из них раскаялись в содеянном и хотят вернуться домой, но вместе с ними постараются вернуться и те, кто намерен вести дальнейшую пропаганду идеологии терроризма и вербовку молодых людей. "И пока мы их выявим, одна такая женщина успеет испортить нескольких молодых ребят", — подчеркнул глава Ингушетии.

"Женщины, уехавшие с мужьями в Сирию и Ирак, хорошо знали, чем занимаются мужья, понимали, что они преступники, находящиеся в международном розыске. Это и есть пособничество. И никто не освобождает таких женщин от ответственности. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности в рамках действующего российского законодательства", — добавил Евкуров.

Кроме того, он поручил секретарю совбеза провести встречу с родственниками таких семей. "Мы должны четко представлять, кто будет нести ответственность за жен и детей бандитов, уничтоженных в Сирии. Кто будет воспитывать этих детей, если учесть, что их бабушки и дедушки не смогли удержать от ухода из дома своих родных сыновей и дочерей", — заметил он.

Ранее прокуратура Ингушетии сообщала, что более 90 жителей республики объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГ*.

* Запрещенная в России террористическая организация