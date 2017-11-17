Евкуров поручил уточнить число женщин, выехавших в Сирию к боевикам ИГ*

НАЛЬЧИК, 17 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил региональному совету безопасности уточнить число женщин, которые выехали в Сирию к боевикам запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, а также решить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба руководителя республики.
"На встрече с секретарем совета безопасности Ахмедом Дзейтовым глава Ингушетии указал на необходимость уточнения списка всех семейных пар из Ингушетии, выехавших в страны Ближнего Востока под предлогом прохождения обучения и в дальнейшем оказавшихся на базах террористов Сирии и Ирака. В особенности речь шла о женщинах, которые были инициаторами таких переездов", — говорится в сообщении.
"Женщины, уехавшие с мужьями в Сирию и Ирак, хорошо знали, чем занимаются мужья, понимали, что они преступники, находящиеся в международном розыске. Это и есть пособничество. И никто не освобождает таких женщин от ответственности. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности в рамках действующего российского законодательства", — добавил Евкуров.
Ранее прокуратура Ингушетии сообщала, что более 90 жителей республики объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация