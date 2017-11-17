Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Участники Конгресса национального диалога Сирии могут впервые собраться в Сочи в период со 2 по 4 декабря, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.

"Сейчас рассматривается вариант 2-4 декабря", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник также подтвердил эту информацию.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Ранее сообщалось, что конгресс состоится 18 ноября, но дата была перенесена.

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