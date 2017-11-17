Более 40 российских детей вернулись на родину из Сирии за полтора месяца

Во время встречи российских детей, возвращенных из Сирии, в аэропорту Грозного. Архивное фото

Во время встречи российских детей, возвращенных из Сирии, в аэропорту Грозного. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. За полтора месяца из Сирии возвращено на родину 43 российских ребенка, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Исключительно важное политическое, социальное и гуманитарное значение имеет организация возвращения в Российскую Федерацию российских детей из зон конфликта в Сирии. При содействии министерства обороны в октябре и ноябре 2017 года возвращено на родину 43 ребенка", — заявил Мизинцев в пятницу в ходе III Межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия".

Ранее сообщалось, что база данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о более 400 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше трех лет.

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