Шаманов рассказал о ситуации с миссией по расследованию химатак в Сирии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Чем ближе разгром террористической группировки ИГ*, тем сильнее будет противодействие с разных сторон, прокомментировал ситуацию с продлением работы миссии по расследованию химатак в Сирии глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Пятница может стать последним днем работы миссии, хотя не исключен очередной "дипломатический штурм" по этому вопросу: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата СМР, чтобы оставить себе время для проработки существенных проблемных аспектов.

"Чем мы будем ближе к завершению процесса по разгрому ИГИЛ, то есть военной фазы операции, тем больше нам будут вставлять шпильки на разных направлениях, и первое — это то, что строилось обвинение в адрес режима (президента Сирии Башара) Асада по применению химического оружия", — заявил Шаманов журналистам.

По его мнению, фейки сегодня уже не работают, "поэтому они вынуждены идти, по существу, на торпедирование существующего механизма".

"Всё это новость о том, что сегодня надо формировать консолидированный международный механизм, где определится, кто должен решать судьбу Сирии… Прежде всего, мы предложили провести форум и национальный диалог", — заключил он.

Депутат также добавил, что подобные "краеугольные позиции" ведут лишь к усилению противостояния.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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