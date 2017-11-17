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Война в Сирии
Война в Сирии

Хлебопекарня на окраине Восточной Гуты заработала на полную мощность

09:0817.11.2017
(обновлено: 09:18 17.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты сирийской армии на линия разграничения в пригороде Дамаска Восточная Гута. Архивное фотоСолдаты сирийской армии на линия разграничения в пригороде Дамаска Восточная Гута. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 ноя – РИА Новости. Хлебопекарня на окраине пригорода Дамаска Восточная Гута, где создана зона деэскалации, вернулась к работе на полную мощность.

Здания, разрушенные в результате боевых действий в пригороде Дамаска Восточная Гута. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Правительство Сирии не имеет контроля над всеми районами Восточной Гуты, здесь находятся несколько группировок вооруженной оппозиции. Многие дороги в Восточной Гуте остаются закрытыми, и доставить гуманитарную помощь в подконтрольные оппозиции районы удается только российскому Центру примирения враждующих сторон (ЦПВС). Безопасность на контрольно-пропускных пунктах и в ходе передачи гумпомощи осуществляет российская военная полиция.

Представители ЦПВС стабильно завозят в Восточную Гуту гуманитарные грузы от России, властей Сирии и ООН. Также в состав гуманитарных колонн всегда входят российские военные врачи. Для самых труднодоступных частей Восточной Гуты приезд специалистов из России – единственная возможность получить квалифицированную медицинскую помощь.

Глава администрации одного из труднодоступных районов Халед Гариб сообщил журналистам о проблемах с водоснабжением.

"Здесь нет водонапорной башни, которая могла бы снабжать деревню водой в полном объеме. Да и дорога временно закрыта… Хотя, если сравнивать с тем, что было раньше, сейчас намного лучше стало. Спасибо, что ваша страна нам помогает!" — сказал он.

Ситуация в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В частях Восточной Гуты, где дороги открыты и восстановлены, царит иная картина. Люди здесь имеют возможность выехать в Дамаск и купить там то, что им необходимо.

Как сообщил журналистам командир взвода военной полиции Евгений Казаков, на окраине Восточной Гуты некоторое время назад были проблемы с хлебом.

"Его везли из других населенных пунктов. Сейчас пекарню восстановили, а муки, которую привозят вместе с гуманитарной помощью, хватает для обеспечения всего населенного пункта", — сказал он.

Глава администрации данного района Омар Аббас отметил важность бесперебойного функционирования пекарни. По его словам, "хлеб — это самое главное, что должно быть на столе в каждом доме".

"И хочу заметить, что двери пекарни открыты постоянно, потому что здесь очень много народа живет. С тех пор как в районе появилась ваша военная полиция, здесь стало намного спокойнее. Раньше нас постоянно обстреливали. Теперь люди не боятся ходить по городу, а поставки продовольствия существенно увеличились: если раньше с тем же хлебом были перебои, то теперь каждый может прийти и купить столько, сколько нужно ему и его семье", — подчеркнул он.

Местный житель Ахмад Фархад рассказал, что пока шли бои, здесь пекли мало хлеба. "В основном был привозной. Но он не такой вкусный. Не горячий, не очень свежий. Как только наша армия с вашей помощью освободила нас, стало все намного лучше", — отметил он.

В свою очередь директор пекарни Басиль Диб заявил, что у его пекарни нет "никакого особого секрета" в приготовлении хлеба. "Главное — чтобы была хорошая мука, хорошее настроение, любовь к своей работе. А еще вера в то, что скоро здесь воцарится мир", — сказал директор.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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