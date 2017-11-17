Антонов рассказал о важности договоренностей Путина и Трампа по Сирии

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Договорённости по Сирии, достигнутые президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во Вьетнаме, показали, что страны нужны друг другу, сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, важно "не закрываться друг от друга", не смотреть в прошлое, а иметь "стратегическое видение общих целей".

"Последний контакт между российским и американским президентами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме и их совместное заявление по Сирии доказало, что наши страны нуждаются друг в друге и могут достичь согласия для совместной работы", — заявил Антонов, выступая на приеме в российском посольстве в Вашингтоне.

Он отметил, что "только с помощью совместных усилий" РФ и США могут выработать адекватные ответы на сегодняшние вызовы, в том числе мировой терроризм.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 11 ноября одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с группировкой ИГ* вплоть до ее полного разгрома.

*Террористическая организация,, запрещенная в России

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