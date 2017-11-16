Шестьдесят человек вернулись в родные дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Шестьдесят человек за сутки вернулись из лагерей внутренне перемещенных лиц в родные дома в Сирии, сообщил на брифинге начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Из лагерей внутренне перемещенных лиц за сутки в родные дома возвратились 60 человек. В провинции Алеппо – 39 и Хомс – 21 человек", — сказал он.

Также Кураленко добавил, что в филиале Международного противоминного центра ВС РФ в Сирии под руководством российских военных специалистов обучаются 90 сирийских военнослужащих.

"Полученные ими навыки помогут устранить последствия боевых действий – очистить освобожденные от террористов территории от взрывоопасных предметов", — подчеркнул он.

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