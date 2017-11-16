Лидеры России, Турции и Ирана обсудят Сирию на встрече в Сочи 22 ноября

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит в Сочи с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Тайипом Эрдоганом сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую 22 ноября встречу лидеров России, Турции и Ирана в Сочи, на повестке которой будет тема Сирии, такой формат переговоров объясняется тем, что все три страны — гаранты перемирия.

"Имеется в виду провести обстоятельный обмен мнениями по проблематике сирийского урегулирования, в частности, с учетом совместной результативной работы в астанинском формате. На фоне достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и заметного снижения уровня насилия в Сирии планируется обсудить дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в этой стране", — говорится в сообщении.

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