Песков рассказал о подготовке к Конгрессу национального диалога Сирии

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии не связан с переговорами России, Турции и Ирана в Сочи по сирийской ситуации, он является отдельным мероприятием, дата которого пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, связан ли конгресс с переговорами России, Турции и Ирана в Сочи по сирийской ситуации, Песков ответил: "Нет, это отдельное мероприятие".

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что дату проведения конгресса пока не определили.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Дата и место проведения встречи пока согласовываются, однако ожидается, что на ней будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы.

Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что конгресс состоится 18 ноября, но дата была перенесена.