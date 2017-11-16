Песков рассказал о формате предстоящих переговоров по Сирии в Сочи

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую 22 ноября встречу лидеров России, Турции и Ирана в Сочи, на повестке которой будет тема Сирии, такой формат переговоров объясняется тем, что все три страны — гаранты перемирия.

"Подтверждается. Речь идет о странах-гарантах сирийского урегулирования. Повестка — Сирия", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, подтверждается ли саммит в Сочи в формате Россия-Иран-Турция, и какова может быть его повестка.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган посетит предположительно 22 ноября Сочи для участия в трехстороннем российско-турецко-иранском саммите по Сирии. Позднее агентство Anadolu сообщило, что вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует в скором времени посетить РФ и обсудить с российским и иранским коллегами астанинский процесс и политическое урегулирование в Сирии.

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